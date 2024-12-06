Çatalca'da Ulusal Kanal ve Aydınlık'a ambargo! Polonez işçilerinin yürüyüşü engellendi

Polonez işvereninin sendikaya üye oldukları için işten çıkardığı 146 işçi, işlerine geri dönme mücadelesini sürdürüyor. İşçiler, mücadelelerinin 141’inci gününde Ankara’ya yürüyüş başlatacağını duyurmuş, “Anayasal Hak Yürüyüşü” için ilk adımın bugün (6 Aralık) saat 11:00’de atılacağını açıklamıştı.

Polonez emekçileri, sabahın erken saatlerinde Çatalca'da mücadele verdikleri alanda toplandı. Yürüyüş gerçekleştirmek isteyen işçiler burada güvenlik güçlerinin engeli ile karşılaştı. Vatan Partisi de ilk günden beri olduğu gibi Polonez işçilerinin yanında bulunuyor.

POLONEZ İŞÇİLERİ GÖZALTINA ALINDI GÖZALTI!

Bölgede biri engelli 4 işçinin gözaltına alındığı öğrenildi. Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse'nin Valilik ile görüşmeye gittiği de gelen bilgiler arasında.

ULUSAL KANAL VE AYDINLIK'A AMBARGO UYGULANDI

İşçilerin bulunduğu alana geçmek isteyen Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi ekipleri, polis ekipleri tarafından engellendi.

Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren basın mensuplarının alana geçişine izin vermemekle kalmayıp bulundukları alandan da uzaklaştırdı.

"VALİLİĞİMİZİ BU YANLIŞ KARARINDAN GERİ ADIM ATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ulusal Kanal'a canlı yayın bağlantısı ile katılan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, erken saatlerde Polonez fabrikası önüne geldiklerini belirterek "146 Polonez işçisiyle beraberiz" dedi.

İbrahim Okan Özkan, "Yasalara aykırı alınan bir karardan ötürü işçilerimizin fabrika önünden yürüyüş yapmasına engel olunuyor. Valiliğimizi bu yanlış kararından geri adım atmaya davet ediyoruz. Bir an önce Polonez işçilerinin Ankara'ya yürüyüşü sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Emniyet teşkilatımız burada işçinin karşısına barikat kurmaktan ziyade işçinin can güvenliğini sağlamalıdır." dedi.

"BURADAKİ ABLUKA ASLINDA, TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA UYGULANMIŞTIR"

Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, Ulusal Kanal canlı yayınına telefon bağlantısı ile katıldı. Yunus Durdu, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu çalışkan işçileriyiz. Bizim tek istediğimiz anayasanın bize verdiği sendikal hakkı kullanmak. 141 gündür anayasal haklarını kullandıkları için 146 Polonez işçisi işten atıldı. İşçilerin ellerinde sadece Türk bayrağı taşıyarak yürüyeceği yürüyüşe izin verilmiyor. Polonez işçilerine uygulanan bu abluka aslında Türkiye işçi sınıfına yapılmıştır. Polonez işçisine sahip çıkmak Türkiye'ye sahip çıkmaktır." dedi.