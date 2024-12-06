İzmir'de polis memuru şehit oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 38 yaşındaki polis memuru Mehmet Tozun, 20 Kasım'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tozun, tedavisinin sürdüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de polis memuru şehit oldu
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım Çarşamba günü, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açmıştı.

Yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

POLİS MEMURU MEHMET TOZUN ŞEHİT OLDU

Silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye giden ve açılan ateş sonucu yaralanan polis memurlarından 38 yaşındaki Mehmet Tozun, tedavisinin sürdüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Aynı olayda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin'in hastanede tedavisinin sürdüğü, komiser Furkan Hakan Aşkın'ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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