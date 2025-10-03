Çay devi Lipton Türkiye’den çekildi!

İngiltere merkezli Lipton, Türkiye’deki operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı aldı. Ekonomim.com’da yer alan habere göre, şirket Rize Pazar ve Fındıklı ilçelerindeki yaş çay işleme tesislerini devretmek için Özgür Çay ile anlaşmaya vardı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip ‘Lipton Çay Üretim A.Ş.’ hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur.”

Lipton, bu kararın küresel dönüşüm stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu adım, 2022 yılında Unilever’den ayrılarak bağımsız bir şirket haline geldiğimizde başlayan küresel dönüşüm stratejimizin bir parçasıdır. İş modelimizi yenilerken amacımız en iyi çayı seçmek, harmanlamak ve çayseverlerle buluşturmak gibi temel güçlü yanlarımıza odaklanmaktır. Bu amaç doğrultusunda farklı pazarlarda da çay tarlalarımızı, yaş çay alımı ve işleme tesislerimizi devretmiş bulunuyoruz.”

"LİPTON TÜRKİYE OPERASYONLARINI YENİ TESİSLE SÜRDÜRÜYOR"

Lipton, Türkiye pazarından tamamen çıkmadığını, faaliyetlerini farklı bir modelle sürdüreceğini açıkladı. Yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye’deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut ‘Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir.”