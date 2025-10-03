Çay devi Lipton Türkiye’den çekildi!

Dünyanın en büyük çay üreticilerinden Lipton, Türkiye’deki 39 yıllık faaliyetini sonlandırma kararı aldı. Şirket, Rize’de bulunan üretim tesislerini Özgür Çay’a devrederken, Sakarya’da kurulan yeni fabrikayla faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çay devi Lipton Türkiye’den çekildi!
Yayınlanma: Güncellenme:

İngiltere merkezli Lipton, Türkiye’deki operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı aldı. Ekonomim.com’da yer alan habere göre, şirket Rize Pazar ve Fındıklı ilçelerindeki yaş çay işleme tesislerini devretmek için Özgür Çay ile anlaşmaya vardı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip ‘Lipton Çay Üretim A.Ş.’ hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur.”

Lipton, bu kararın küresel dönüşüm stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu adım, 2022 yılında Unilever’den ayrılarak bağımsız bir şirket haline geldiğimizde başlayan küresel dönüşüm stratejimizin bir parçasıdır. İş modelimizi yenilerken amacımız en iyi çayı seçmek, harmanlamak ve çayseverlerle buluşturmak gibi temel güçlü yanlarımıza odaklanmaktır. Bu amaç doğrultusunda farklı pazarlarda da çay tarlalarımızı, yaş çay alımı ve işleme tesislerimizi devretmiş bulunuyoruz.”

"LİPTON TÜRKİYE OPERASYONLARINI YENİ TESİSLE SÜRDÜRÜYOR"

Lipton, Türkiye pazarından tamamen çıkmadığını, faaliyetlerini farklı bir modelle sürdüreceğini açıkladı. Yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye’deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut ‘Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir.”

Ali Yerlikaya duyurdu: Polis atamalarında görev puanı sistemine geçildiAli Yerlikaya duyurdu: Polis atamalarında görev puanı sistemine geçildiGündem
BİM 3 Ekim indirimleri belli oldu! Aktüel ürünler raflarda, fırsatlar kaçmazBİM 3 Ekim indirimleri belli oldu! Aktüel ürünler raflarda, fırsatlar kaçmazMarket
lipton
Günün Manşetleri
Polis atamalarında görev puanı sistemine geçildi
“Akan kan er ya da geç hakkını arayacak”
Zam şampiyonları belli oldu
15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!
Mattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup
30 ilde dev FETÖ operasyonu
MOSSAD ajanı yakalandı!
Meteoroloji’den uyarı
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi!
Trump'ın Gazze girişimini destekleyecekler mi?
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
Meteoroloji’den uyarı Meteoroloji’den uyarı
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? 100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz?