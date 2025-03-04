Çayırhan madencileri ikinci iftarı mücadeleyle açtı, direniş sürüyor

Madenciler, ikinci iftarlarını da madende açtılar. İşçileri ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, satıştan vazgeçilmesi için Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu.

Ankara’da, enerji ve maden işçilerinin özelleştirmeye karşı mücadelesi sürerken, ihaleye katılmak için başvuru süresi tamamlandı. Türkiye'nin 32. büyük, Ankara'nın ise ikinci büyük işletmesinin özelleştirilmesiyle ilgili şartname paylaşıldı. Sendika başkanları, şartnameye eklenen "şekere bulanmış zehir" maddelerine dikkat çekti.

Özelleştirme İdaresi'nin paylaştığı şartnamede, 5 yıl süreyle 2050 çalışan şartı, emekli olan ya da işten ayrılan çalışanın lojmanını 1 yıl süreyle kullanma hakkı gibi maddelerin yanı sıra ihaleye konu alanda daraltma yapma gibi eklemeler yer aldı.

Dikkat çeken bir diğer ekleme ise, "İhalede devletin elektrik alım garantisi bulunmamaktadır" maddesi oldu. Bu maddenin ihale sürecini nasıl etkileyeceği merak konusu. Nurettin Akçul, bu durumun özelleştirmenin başarısını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti:

"Biz kararlıyız, mücadele edeceğiz."

40 madenci, ikinci iftarlarını yine madende açtı. Yer üstünde de işçilerin eylemlerine destek ziyaretleri devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a satış kararından vazgeçilmesi için çağrıda bulundu:

"Bu karardan vazgeçin" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, özelleştirmeyi "devletin imkanlarının yağmalanması" olarak değerlendirdi:

"Bu satış, siyasilerin ve bürokratların devlet imkanlarını yağmalama gayreti olarak dikkat çekiyor."

Ulusal Kanal’a konuşan işçiler, direnişlerini "Kazanana kadar mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde ifade ettiler:

"40 madenci kararlı ve neşeli bir şekilde devam ediyor, iptal kararı gelene kadar çıkmayacaklar."

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, ihale tarihini bu hafta açıklaması bekleniyor. Enerji santrali, varlık satışı yoluyla tamamen satılacak, linyit madeni ise 35 yıllığına özelleştirilecek. İhaleyi kazanan şirkete, %20'si peşin, kalan miktar ise 6 yıl vadeyle ödenecek.