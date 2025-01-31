Çayırhan özelleştirme süreci işliyor! Özelleştirmeye karşı mücadele sürecek

Türkiye ve Ankara’nın önemli enerji üreten tesislerinden biri Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesi... Bölge halkı ve işçilerin karşı çıkan eylemlerine rağmen özelleştirme süreci devam edecek.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Anadolu Yayıncılar Birliği'nde gazetecilerle bir araya geldi. Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın sorusuna verdiği yanıtta Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesinin zarar ettiğini anlattı.

Bakan Bayraktar, 2002 yılından beri hükümetlerinin uyguladığı enerji politikasını hatırlattı. Bayraktar, "AK Parti olarak biz dedik ki enerjide biz devletin oyuncu olduğu bir modeli terk ediyoruz. Artık bunlar özel sektör eliyle yapılacak hizmetlerdir diye bir şey model ortaya koyduk ve bunu da başarıyla uyguladık." dedi.

AK Parti hükümetinin satış kararına karşı maden işçilerinin örgütlü olduğu Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul işletmelerin kar ettiğini açıkladı.

Nurettin Akçul, şartnameye işçinin çalışma garantisinin konmasının yaşadıkları örneklerle bir anlamı olmadığını anlattı

Kar eden firmanın satışını anlayamadıklarına dikkat çeken Akçul, özelleştirme sürecini kabul etmeyeceklerini vurguladı.