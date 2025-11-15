Çayırhan’da madencilerin direnişi belgesel oldu: ‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ TV'de ilk kez Ulusal Kanal'da

Türkiye’nin en önemli enerji damarlarından biri olan Çayırhan Linyit Maden İşletmesi’nde 2024’teki özelleştirme süreci ve buna karşı yükselen madenci direnişi, belgesel haline getirildi. “Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık: Çayırhan Madenci Direnişi”, işçi sınıfının kararlı mücadelesini ve bölge halkının dayanışmasını tüm yönleriyle aktarıyor.

Zafer Alpuğan – Yönetmen

Yapımını 49/51 Film’in üstlendiği, Ulusal Kanal’ın mücadeleye eşlik eden görüntüleriyle hazırlanan belgesel, 16 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Ulusal Kanal’da ilk kez ekrana gelecek. Yönetmenliğini Zafer Alpuğan’ın yaptığı; görüntülerinde Ekrem Demir ve Sabri Tansev Kara’nın imzası bulunan yapım, 2000’de başlayan ve 20 yıl süren özelleştirme sürecinin ardından 2020’de yeniden kamuya geçen madenin, 2024’te tekrar özelleştirme kapsamına alınmasıyla başlayan gerilimi ele alıyor.

Ekrem Demir – Görüntü Yönetmeni

Karar sonrası Türkiye Maden İş Sendikası öncülüğünde yürütülen örgütlenme, diplomatik temaslar, kitlesel eylemler ve yeraltı direnişi belgeselin omurgasını oluşturuyor.

Sabri Kara – Görüntü Yönetmeni

YERALTI DİRENİŞİ VE ANKARA YÜRÜYÜŞÜ

Belgesel, madencilerin bir hafta süren yeraltı eylemini ve ardından Nallıhan–Ankara arasında gerçekleştirdikleri yürüyüşü özetliyor. “Madenler vatandır” sloganıyla yapılan bu kararlı yürüyüş, ihale ertelemesini getiren ilk başarı olarak öne çıkıyor.

SOMA İLE ORTAK DURUŞ

Aynı dönemde Soma’da ithal kömüre karşı verilen mücadele de Çayırhan direnişiyle birlikte işleniyor; iki eylem “emek ve vatan savunusu” çizgisinde birleşiyor.

TÜRKİYE İŞÇİ HAREKETİNE IŞIK TUTAN BİR BELGE

“Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık”, yalnızca Çayırhan özelinde yaşanan bir mücadeleyi değil, Türkiye’deki tüm emek hareketlerine örnek teşkil edecek bir dayanışma ve örgütlülük hikâyesini kayda geçiriyor.

Nurettin Akçul

Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı

Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ise bu büyük mücadelenin sendikal önderliğini üstlendi. Belgeselde Akçul’un konuşmaları ve mücadeleye dair değerlendirmeleri önemli bir yer tutuyor.

Belgesel, sendikal hafızayı güçlendirmeyi, işçi mücadelesinin önemini yeni nesillere aktarmayı ve Çayırhan’da verilen onurlu direnişi tarihe not düşmeyi amaçlıyor.