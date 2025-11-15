Çayırhan’da madencilerin direnişi belgesel oldu: ‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ TV'de ilk kez Ulusal Kanal'da

Türkiye’nin en önemli linyit madenlerinden Çayırhan’da 2024’te yaşanan özelleştirme süreci ve madenci direnişi, “Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık” adlı belgeselle ekrana taşınıyor. Belgesel, işçi sınıfının kararlı mücadelesini ve bölge halkının dayanışmasını tüm yönleriyle aktarıyor

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Çayırhan’da madencilerin direnişi belgesel oldu: ‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ TV'de ilk kez Ulusal Kanal'da
Yayınlanma: Güncellenme:

Çayırhan’da madencilerin direnişi belgesel oldu: ‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ TV'de ilk kez Ulusal Kanal'da - Resim : 1

Türkiye’nin en önemli enerji damarlarından biri olan Çayırhan Linyit Maden İşletmesi’nde 2024’teki özelleştirme süreci ve buna karşı yükselen madenci direnişi, belgesel haline getirildi. “Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık: Çayırhan Madenci Direnişi”, işçi sınıfının kararlı mücadelesini ve bölge halkının dayanışmasını tüm yönleriyle aktarıyor.

Çayırhan’da madencilerin direnişi belgesel oldu: ‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ TV'de ilk kez Ulusal Kanal'da - Resim : 2
Zafer Alpuğan – Yönetmen

Yapımını 49/51 Film’in üstlendiği, Ulusal Kanal’ın mücadeleye eşlik eden görüntüleriyle hazırlanan belgesel, 16 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Ulusal Kanal’da ilk kez ekrana gelecek. Yönetmenliğini Zafer Alpuğan’ın yaptığı; görüntülerinde Ekrem Demir ve Sabri Tansev Kara’nın imzası bulunan yapım, 2000’de başlayan ve 20 yıl süren özelleştirme sürecinin ardından 2020’de yeniden kamuya geçen madenin, 2024’te tekrar özelleştirme kapsamına alınmasıyla başlayan gerilimi ele alıyor.

Çayırhan’da madencilerin direnişi belgesel oldu: ‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ TV'de ilk kez Ulusal Kanal'da - Resim : 3
 Ekrem Demir – Görüntü Yönetmeni

Karar sonrası Türkiye Maden İş Sendikası öncülüğünde yürütülen örgütlenme, diplomatik temaslar, kitlesel eylemler ve yeraltı direnişi belgeselin omurgasını oluşturuyor.

Çayırhan’da madencilerin direnişi belgesel oldu: ‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ TV'de ilk kez Ulusal Kanal'da - Resim : 4
 Sabri Kara – Görüntü Yönetmeni

YERALTI DİRENİŞİ VE ANKARA YÜRÜYÜŞÜ

Belgesel, madencilerin bir hafta süren yeraltı eylemini ve ardından Nallıhan–Ankara arasında gerçekleştirdikleri yürüyüşü özetliyor. “Madenler vatandır” sloganıyla yapılan bu kararlı yürüyüş, ihale ertelemesini getiren ilk başarı olarak öne çıkıyor.

SOMA İLE ORTAK DURUŞ

Aynı dönemde Soma’da ithal kömüre karşı verilen mücadele de Çayırhan direnişiyle birlikte işleniyor; iki eylem “emek ve vatan savunusu” çizgisinde birleşiyor.

TÜRKİYE İŞÇİ HAREKETİNE IŞIK TUTAN BİR BELGE

“Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık”, yalnızca Çayırhan özelinde yaşanan bir mücadeleyi değil, Türkiye’deki tüm emek hareketlerine örnek teşkil edecek bir dayanışma ve örgütlülük hikâyesini kayda geçiriyor.

Çayırhan’da madencilerin direnişi belgesel oldu: ‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ TV'de ilk kez Ulusal Kanal'da - Resim : 5
 Nurettin Akçul
Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı      

Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ise bu büyük mücadelenin sendikal önderliğini üstlendi. Belgeselde Akçul’un konuşmaları ve mücadeleye dair değerlendirmeleri önemli bir yer tutuyor.

Belgesel, sendikal hafızayı güçlendirmeyi, işçi mücadelesinin önemini yeni nesillere aktarmayı ve Çayırhan’da verilen onurlu direnişi tarihe not düşmeyi amaçlıyor. 

Ordu’da kar yağışıyla yollar beyaza büründü! Ekipler gece boyunca çalıştıOrdu’da kar yağışıyla yollar beyaza büründü! Ekipler gece boyunca çalıştıYurt
A101 15‑21 Kasım “Haftanın Yıldızları” kataloğu yayınlandı! Hangi ürünler indirimde?A101 15‑21 Kasım “Haftanın Yıldızları” kataloğu yayınlandı! Hangi ürünler indirimde?Yurt
grev ulusal kanal belgesel
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuşuyor
‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ Ulusal Kanal'da
Zehirlenen aileden sonra 2 kişi fenalaştı!
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Çok Okunanlar
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün! Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu?
Mevduat yarışında işler değişti Mevduat yarışında işler değişti
A101 15‑21 Kasım “Haftanın Yıldızları” kataloğu yayınlandı! A101 15‑21 Kasım “Haftanın Yıldızları” kataloğu yayınlandı!
Hatay’da pembe vinç gündem oldu Hatay’da pembe vinç gündem oldu