Ordu’da kar yağışıyla yollar beyaza büründü! Ekipler gece boyunca çalıştı

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da, kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle Mesudiye, Kabadüz, Akkuş, Aybastı, Korgan ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yoğun mesai yaptı.

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, yağışın başlamasıyla birlikte gece boyunca yolların açık tutulması için çalıştı. Zincirsiz yola çıkan bazı araçlar ulaşımda güçlük yaşasa da, ekipler müdahale ederek trafik akışını sağladı. Kabadüz ve Mesudiye’nin yüksek kotlarında devam eden kar yağışı nedeniyle ekipler sahada hazır beklemeyi sürdürüyor.

Öte yandan dün gece ulaşıma kapanan Ordu-Sivas karayolunun da yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.