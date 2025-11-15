Ordu’da kar yağışıyla yollar beyaza büründü! Ekipler gece boyunca çalıştı

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Mesudiye, Kabadüz, Akkuş, Aybastı, Korgan ve Kumru’da yolların açık kalması için ekipler gece boyu sahada görev yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da, kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle Mesudiye, Kabadüz, Akkuş, Aybastı, Korgan ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yoğun mesai yaptı.

Ordu’da kar yağışıyla yollar beyaza büründü! Ekipler gece boyunca çalıştı - Resim : 1

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, yağışın başlamasıyla birlikte gece boyunca yolların açık tutulması için çalıştı. Zincirsiz yola çıkan bazı araçlar ulaşımda güçlük yaşasa da, ekipler müdahale ederek trafik akışını sağladı. Kabadüz ve Mesudiye’nin yüksek kotlarında devam eden kar yağışı nedeniyle ekipler sahada hazır beklemeyi sürdürüyor.

Ordu’da kar yağışıyla yollar beyaza büründü! Ekipler gece boyunca çalıştı - Resim : 2

Öte yandan dün gece ulaşıma kapanan Ordu-Sivas karayolunun da yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

