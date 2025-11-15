Fatih’te zehirlenme şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğu Afyonkarahisar'da toprağa verildi!

İstanbul Fatih’te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun cenazeleri Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Ailenin yakınları, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitiren anne ve iki çocuğunun cenazeleri, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınan Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal Böcek’in cenazeleri, Müslümana Mahallesi’ndeki camiye getirildi. Burada Böcek ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki çocuğun cenazeleri ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene ailenin yakınlarının yanı sıra Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İNSAN CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI

Ailenin yakınları, cenaze sonrası gazetecilere konuşarak suçluların bulunup cezalandırılmasını istedi. Hastanede tedavisi süren baba Servet Böcek’in dayısı Recep Yılmaz, büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Üç tane canımız gitti. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Araştırılıp, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi. Akrabalardan Halil Yılmaz ise “Bunu kim yaptıysa cezasını çeksin. Kafamızda soru işaretleri var. Onların yediklerinden İstanbul’da başka kimse yemedi mi? Tek bunlar mı yedi?” şeklinde konuştu.

Olayın detaylarında, Fatih’te bir otelde kalan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleriyle 12 Kasım’da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Anne ve baba ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, ailenin 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a geldiğini, Fatih’te bir otelde kaldıklarını ve 11 Kasım’da Ortaköy’de seyyar satıcıdan midye ile restoranda yemek yediklerini belirledi. Olay günü başlayan mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine aile bireylerinin hastaneye başvurduğu, tedavi sonrası taburcu edilip otele döndükleri öğrenildi. Ancak otelde fenalaşan aile, yeniden hastaneye kaldırıldı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

