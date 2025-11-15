Zehirlenen aileyle aynı otelde kalan 2 kişi daha hastaneye kaldırılmıştı: Detaylar ortaya çıktı

Almanya’dan Türkiye’ye gelen Böcek ailesinin Beşiktaş’ta yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki çocuğun ile annenin yaşamını yitirmesi Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Baba Servet Böcek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı.

YABANCI UYRUKLU İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ailenin konakladığı İstanbul Fatih’teki otelde sabah saatlerinde iki kişinin daha rahatsızlanarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi. İtalya uyruklu 21 yaşındaki Mustafa Taamart ve Fas uyruklu 23 yaşındaki Reda Fakhri, kusma şikayetiyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Her iki turistin de durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, iki turistin otelde bulunan damacana sudan içtiği tespit edildi. Damacana suya ilişkin inceleme başlatılırken, otelde Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

ÖLÜMLERİN HANGİ GIDADAN KAYNAKLANDIĞINA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Böcek ailesinin 9 Kasım’da İstanbul’a geldiği, 11 Kasım’da Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye dolma yedikleri, ardından tavuk tantuni, kumpir ve sucuk tükettiği belirlenmişti. Ölümlerin hangi gıdadan kaynaklandığına ilişkin soruşturma sürüyor.

Anne ve çocuklarının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.