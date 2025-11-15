Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın’dan art arda açıklama

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile ilgili iddialara yanıt vererek kulübün sözleşme yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Beşiktaş’ta Portekizli futbolcu Rafa Silva konusunda yönetim ve teknik heyetten art arda açıklamalar geldi. Süreçle ilgili ilk değerlendirme, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan geldi.

Adalı’nın açıklaması şu şekilde:

"Bizim tavrımız tamamen oyuncuyu kazanma yönünde olmuştur. Bizim Rafa'ya (Silva) maddi açıdan hiçbir borcumuz yoktur. Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik."

"'Ben gidiyorum' diyerek kimse buradan çıkıp gidemez. Beşiktaş'a kimse bu saygısızlığı yapamaz."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise sert sözlerle tepki gösterdi.

"Olay bugünün olayı değil. İdare etmedi diyorsanız şu anda hiçbir oyuncuyu idare etmediğim kadar, Rafa'yı idare ettim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

beşiktaş Rafa Silva
