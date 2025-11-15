Ortaköy’deki zehirlenme şüphesi genişliyor: Böcek ailesinden sonra aynı otelde iki kişi daha fenalaştı
Ortaköy’de midye ve yemek yedikten sonra fenalaşan Böcek ailesinde anne Çiğdem Böcek de yaşamını yitirdi. Aynı otelde kalan iki kişinin daha mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.
Fatih’te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen çocuklar ve anne yaşamını yitirmişti.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ailenin yemek yediği ve mühürlenen restorana yönelik soruşturmada, midyeci ve kokoreççinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Anne ve çocukların cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
AYNI OTELDEN 2 KİŞİ DAHA HASTANEYE BAŞVURDU
TRT Haber’in aktardığı bilgiye göre, Böcek ailesinin konakladığı aynı otelde kalan iki kişi daha mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Yetkililerin hem restoran hem de otel üzerinden yürüttüğü incelemeler devam ediyor.