Halit Yukay’ın ölümünde yeni gelişme: Kaptan için istenen ceza belli oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış halde bulunan teknesinde yaşamını yitiren iş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve kuru yük gemisi ‘Arel 7’nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, kazadan 100 gün sonra Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

RADAR HAREKETLERİ VE ROTASI İNCELENDİ

4 Ağustos’ta ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay’ın teknesi, Erdek açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. 19 gün sonra 68 metre derinlikte Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında ‘Arel 7’ gemisinin radar hareketleri ve rotası incelendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucunda geminin ön tarafında sürtünme izleri tespit edildi.

Kazadan bir gün önce çekilen fotoğraf ile kaza sonrası İzmit’te çekilen fotoğraf karşılaştırıldığında geminin baş kısmındaki belirgin iz ve darbenin farklılığı dikkat çekti. Bu görseller soruşturma dosyasına kanıt olarak eklendi. İzmit Limanı’ndaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde geminin limana yanaşmasının ardından kaptan Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatın saat 04.17 sıralarında baş kısmını inceledikleri görüldü. Bu hareket, kaptanın kaza sonrası gemiyi kontrol ettiğine dair önemli bir kanıt olarak değerlendirildi.

ÇARPMA BÖLGESİ DOĞRULANDI

Geminin baş kısmında bulunan çiziklerden alınan numuneler ile Yukay’ın teknesinden alınan örnekler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Yapılan analizlerde boya kalıntılarının eşleştiği ve mikro düzeydeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi. Bu raporlar, geminin zarar gören bölümünün çarpma bölgesi olduğunu bilimsel olarak doğruladı.

Yukay’ın teknesine ait seyir detaylarını içeren ve ‘kara kutu’ olarak adlandırılan parçadan ilk incelemede sonuç alınamadığı için ek analiz yapılmak üzere yurt dışına gönderilmişti. Öte yandan kaptan Tokatlıoğlu, ilk olarak yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılmış, ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

OTOMATİK KAPTAN’ SİSTEMİNİ AÇARAK YERİNİ TERK ETMİŞTİ

Kaza sırasında gözcü ve yardımcısının yemeğe indiğini söyleyen kaptan Tokatlıoğlu’nun ‘otomatik kaptan’ sistemini açarak yerini terk etmiş olabileceği ihtimali de dosyaya yansıdı. Halit Yukay’ın cenazesi ise kazadan 30 gün sonra kurtarma gemileri tarafından çıkarılarak İstanbul’da defnedilmişti.

Tüm delillerin yer aldığı iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte kaptan Cemal Tokatlıoğlu’nun yargılanma süreci resmen başlamış oldu. Duruşmaların önümüzdeki günlerde Erdek Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi bekleniyor.