Jackie Chan öldü mü? Jackie Chan öldü iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Sosyal medyada yayılan “Jackie Chan öldü” iddiaları, usta oyuncunun yaptığı açıklamayla yalanlandı. Chan, “İyiyim, çalışıyorum, yaşıyorum” diyerek hayranlarını rahatlattı.

Hollywood’un efsane ismi Jackie Chan, son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ölüm iddialarına resmi bir açıklamayla yanıt verdi. Birkaç gündür özellikle X ve TikTok’ta dolaşan “Jackie Chan hayatını kaybetti” paylaşımları, milyonlarca kişiye ulaşarak hayranlar arasında büyük endişe yaratmıştı.

Usta oyuncu, kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar, merak etmeyin. Hâlâ buradayım. Gayet iyiyim ve yeni projelerim üzerinde çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Chan’in açıklaması, kısa sürede binlerce destek mesajı alırken, ölüm söylentilerinin yapay zekâ ile üretilmiş sahte içeriklerden kaynaklandığı belirtildi.

Uzmanlar ise son dönemde ünlüler hakkında yayılan “ölüm” ve “acil sağlık durumu” iddialarının yapay zekâ destekli manipülasyonlarla hızla yayılmasına dikkat çekti. Jackie Chan ise çıkan dedikodulara rağmen enerjisini koruduğunu ve yeni film hazırlıklarına devam ettiğini vurguladı. Hayranlar, sanatçının sağlıklı olduğunu öğrenmenin rahatlığını yaşıyor.

