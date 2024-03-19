Çekmeköy'de imar sorunu! Yüzlerce kişinin tapusu yok

İstanbul Çekmeköy'de yüzlerce kişinin Yapı Kayıt Belgesi olmasına rağmen tapusu yok. Mağdurlar seslerini duyurabilmek için bir araya geldi. Güngören Mahallesi'nde "Halk İnsiyatifi Toplantısı" yapıldı. Toplantıya Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Songül Çağlar da davet edildi. Çağlar, rantçı sisteme son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaş, CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez'e tepki gösterdi. Çerkez, "Biz daha yenigeldik iktidar mı olduk?" diye yanıt verdi.

Güngören Mahallesi halkı imar sorunun son bulmasını istiyor. Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Songül Çağlar, mahallelinin yanında olduklarını ifade etti.