Vatan Partisi Antalya adayları sahada! Serdar Üsküplü'den üretim vurgusu

Vatan Partisi’nin Antalya Belediye Başkan Adayları, ‘Üreten Antalya’ için ilçe ilçe çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Üsküplü ve Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Jale Yatbaz, üreticileri ve pazar esnafını ziyaret etti. Üsküplü, program ve projelerini anlattı. Vatandaşlardan yetki istedi.

Korkuteli Belediye Başkan Adayı Hanife Yalçın ve beraberindeki partililer, kent esnafını ziyaret etti. Yalçın, yıllardır çözülemeyen pazar yeri sorunu için, projesini anlattı. Örtü altı üretim merkezlerinden Demre’de Belediye Başkan Adayı Hatice Demir, üreticilerle bir araya geldi.

Toptancı Hali esnafını da ziyaret eden Demir, projelerini anlattı, yoğun ilgiyle karşılandı.