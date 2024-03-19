Vatan Partisi Antalya adayları sahada! Serdar Üsküplü'den üretim vurgusu

Antalya’da Vatan Partisi Belediye Başkan Adayları, çalışmalarını hızlandırdı. Döşemealtı, Korkuteli ve Demre ilçelerinde pazar, kent esnafı ve üreticilerle bir araya geldiler. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Üsküplü, belediyenin işinin sadece kaldırım yapmak olmadığını vurguladı.

Editör: Uğur Çam
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Vatan Partisi’nin Antalya Belediye Başkan Adayları, ‘Üreten Antalya’ için ilçe ilçe çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Üsküplü ve Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Jale Yatbaz, üreticileri ve pazar esnafını ziyaret etti. Üsküplü, program ve projelerini anlattı. Vatandaşlardan yetki istedi.

Korkuteli Belediye Başkan Adayı Hanife Yalçın ve beraberindeki partililer, kent esnafını ziyaret etti. Yalçın, yıllardır çözülemeyen pazar yeri sorunu için, projesini anlattı. Örtü altı üretim merkezlerinden Demre’de Belediye Başkan Adayı Hatice Demir, üreticilerle bir araya geldi.

Toptancı Hali esnafını da ziyaret eden Demir, projelerini anlattı, yoğun ilgiyle karşılandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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