Celal Şengör Açıkladı! O 3 Kitabı Mutlaka Okuyun...

Katıldığı televizyon programlarında ve röportajlarında birçok kitap tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Celal Şengör, Youtube'da Kültür Büfesi kanalında yine bir kitap tavsiyesinde bulundu.

Şengör,mutlak okunması gereken 3 kitabı paylaştı. İşte Celal Şengör'e göre mutlaka okunması gereken 3 kitap...

1- Conjectures and Refutations (Tahminler ve Çürütmeler)

Karl Popper'ın en geniş kapsamlı ve popüler eserlerinden biridir ve yalnızca bilimsel bilginin nasıl büyüdüğüne dair keskin kavrayışıyla değil, aynı zamanda bu kavrayışları siyasete ve tarihe uygulamasıyla da dikkate değer. Çalışmalarına rehberlik eden temel fikrin en açık ve en erişilebilir ifadelerinden birini sağlar: sadece bilgimiz değil, amaçlarımız ve standartlarımız da bitmeyen bir deneme yanılma süreciyle büyür. Söz konusu kitap 1963 yılında yayınlandı.

2- History of Western Philosophy (Batı Felsefesi Tarihi)

Bertrand Russel'ın Batı Felsefesi Tarihi kitabının ilk cildi olan bu kitap Tales'ten Plotinos'a Antik Yunan felsefesini konu ediniyor. Bertrand Russel kendine özgü yöntem ve üslubuyla karşımıza felsefe tarihi konusunda okumaya değer bir eser bırakıyor.

3- Dörtlükler -Rubailer- Ömer Hayyam

Ömer Hayyam... Doğum ve ölüm tarihleri çeşitli kaynaklara göre farklılık gösterse de, II. yüzyılın ortalarında doğduğu, 12. yüzyılın ilk çeyreği civarında öldüğü kabul edilen İranlı şair, felsefeci ve bilim adamı. Günümüzde ise, daha çok "rubai" türünün yaratıcısı olarak kabul gören Hayyam'ın dörtlükleri, Türkçe'ye Yahya Kemal ve Abdülbaki Gölpınarlı başta olmak üzere pek çok kez çevrildi. Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisi de, bunlar arasında en sevilenlerinden biri.