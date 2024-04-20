Cemevleri ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayınlandı

Cemevlerinin elektrik giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Konuya dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre, ayrıca cemevi dışında kaldığı tespit edilen ve ticari amaçla kullanılan bölümler ise bundan muaf olacak.

Cemevleri ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayınlandı
Cemevleri ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayınlandı
Editör: Uğur Çam
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ile cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesi dair usul ve esasları belirlendi. Cemevlerinin aydınlatma giderleri artık Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Cemevlerine yönelik karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gaze'te yer alan yönetmeliğe göre, aydınlatma gideri ödenen cemevleri İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilecek.

Cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri ise Bakanlık bütçesinden karşılanmayacak. Yönetmeliğe göre cemevi, il müdürlüğüne ödemeler için yazılı talepte bulunacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# cemevi # Resmi Gazete # Kültür ve Turizm Bakanlığı
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