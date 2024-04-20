Cemevleri ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ile cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesi dair usul ve esasları belirlendi. Cemevlerinin aydınlatma giderleri artık Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Cemevlerine yönelik karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gaze'te yer alan yönetmeliğe göre, aydınlatma gideri ödenen cemevleri İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilecek.

Cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri ise Bakanlık bütçesinden karşılanmayacak. Yönetmeliğe göre cemevi, il müdürlüğüne ödemeler için yazılı talepte bulunacak.