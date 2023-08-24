Çerçioğlu'na CHP'li isimden isyan

CHP’li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na sert tepki gösterdi. Çerçioğlu’nun kendisine yönelik iddialarına tepki gösteren Atay, “Yaptıklarım nedeniyle ilçemde oylarım yüzde 71-72 çıkıyor. Çerçioğlu da buna çıldırıyor. O yüzden bana mobbing uygulamaya çalışıyor” dedi ve şunları ekledi:

- Bıktım artık. Köle olmamızı istiyor. Sen ne yaptın Aydın'a 14 yıldır, ne yaptın? Ben çok iş yaptım. Yaptıklarım nedeniyle ilçemde oylarım yüzde 71-72 çıkıyor. Çerçioğlu da buna çıldırıyor. O yüzden bana mobbing uygulamaya çalışıyor. Kaç kuşak siyasetçi gördüm, böyle bir varlık görmedim. Bu ve şürekası tarafından çektiğimi hiç kimseden çekmedim.

"OĞLUMLA BİLE UĞRAŞTILAR"

"Oğlumla bile uğraştılar" diyen Atay, şunları söyledi:

- Vekillik yaptım. Benim babam ilçe başkanlığı yaptı. Bizim ailemizle, ceddimizle ilgili en küçük bir üçkağıtçılık, ahlaksızlık yoktur, olamaz da zaten. Benim babam devlet memuruydu 30-40 yıl hizmet etti. Ben milletvekilliği yapmışım, şimdi Çerçioğlu gibi birine mi kalmışım? Mobbing yapıyorlar. Oğlumla bile uğraştılar. Ben böyle bir aileden geliyorum. Bizim en ufak bir şeyimiz olsaydı, anamızı ağlatırlardı. Yok bir şey bulamadılar ki, hepsine cevap verebilirim. Ayıp ya.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da partisinin Nazilli İlçe Kongresinde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a şu şekilde cevap verdi: