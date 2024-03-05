Çetin'in "Soykırım" çıkışına Talat Paşa Komitesi'nden tepki geldi

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in sözde soykırım yalanına teslim olan açıklamalarına Talat Paşa Komitesi'nden tepki geldi. Perinçek-İsviçre davasında AİHM kararına dikkat çeken Talat Paşa Komitesi Başkanı Hasan Korkmazcan, “özür dilemek aziz şehitlerimizin ruhuna ihanet olur" dedi ve ekledi:

- Mesela 1915 Ermeni olayları gibi. Cumhuriyet kurulduğu zaman, yani o günkü kadro; niye bunu yapamadılar, onu da bilemiyorum. O günkü kadro çıkıp işte ‘Böyle bir şey oldu, yanlışlıklar da var işin içinde. Çok üzücü olaylarda oldu. Özür diliyoruz’ denseydi belki bu iş bu kadar büyümezdi.

2003-2006 yılları arasında NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yapan Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hikmet Çetin’in sözde Ermeni soykırımı için "özür dilenseydi büyümezdi" sözlerine tepki Talat Paşa Komitesi’nden geldi:

- Sözde Ermeni Soykırımını kabullenen bir beyan ASALA’nın şehit ettiği başta merhum vatansever Talat Paşa olmak üzere, diplomatlarımızın, Milli Kahraman Rauf Denktaş’ın silah arkadaşı şehit mücahitlerimizin ve PKK cinayetleriyle yitirdiğimiz evlatlarımızın ruhlarına ihanet olurdu.

Talat Paşa Komitesi Başkanı Hasan Korkmazcan, Ankara’da düzenlediği basın açıklamasında kaos planlarına hizmet eden kuvvetlerin insanlık vicdanı tarafından etkisiz hale getirileceğini de vurguladı.



