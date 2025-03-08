Cevat Gök: “Suriye’de aslında Türkiye ve İsrail karşı karşıya”

Bölgeden gelen bilgilere göre, her iki taraftan da en az 100’er kişi çatışmalarda yaşamını yitirdi. Şiddetin hızla tırmanmasının ardından, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bölgedeki gerilim, radikal silahlı unsurların saldırılarıyla daha da tırmandı. Şam yönetimine bağlı bazı silahlı grupların, çatışmaların ardından silahsız sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Gazeteci Cevat Gök, sahadaki radikal unsurların çatışmaları daha da derinleştirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu askeri grupların içinde çok fanatik yapılar var. Sahadan gelen ses kayıtları ve görüntülerde Alevilere, Şiilere ve Hristiyanlara yönelik tehditler açıkça dile getiriliyor. Ne yazık ki bunun karşılığını sahada da görüyoruz.”

Çatışmaların büyümesi üzerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ulusal birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şara, askeri birliklere, sivil kayıpların önüne geçilmesi için talimatlara uyulması çağrısında bulundu.

Gelişmeleri Ulusal Kanal’da değerlendiren Gazeteci Cevat Gök, mezhep savaşlarının özellikle kışkırtıldığını belirtti.

“Bu tablo kesinlikle bir provokasyon. Bakın, sahada gördüğümüz bu manzaralar tamamen İsrail’in istediği sahnelerdir.”

Gök, bölgedeki çatışmaların aslında Suriye'nin geleceğine dair iki farklı planın mücadelesi olduğunu söyledi:

“İsrail, Suriye’yi dört parçaya bölmek istiyor. Türkiye ise tek ve güçlü bir Suriye’den yana. Şu anda sahada, aslında İsrail ile Türkiye’nin planları çatışıyor.”

Gök, Lazkiye ve Tartus’ta yaşayan sivillerin Türkiye’den destek beklediğini dile getirdi.

“Burada Türkiye’nin doğrudan askeri müdahale yapması gerektiğini söylemiyorum. Ancak sahada Türkiye’nin etkisi büyük. Şam yönetimi de Türkiye’yi göz ardı etmiyor ve etmeyecek.”

Bölgedeki gelişmeler, önümüzdeki süreçte Suriye’nin geleceği açısından kritik bir döneme girildiğini gösteriyor. Türkiye’nin ve uluslararası aktörlerin bu çatışmalara nasıl yaklaşacağı, bölgedeki dengeleri belirleyecek gibi görünüyor.