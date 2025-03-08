Cevat Gök: “Suriye’de aslında Türkiye ve İsrail karşı karşıya”

Suriye’nin kuzeyinde, Şam yönetimi ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Özellikle Lazkiye ve Tartus bölgelerinde yoğunlaşan çatışmalarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Gazeteci Cevat Gök, olayların mezhep savaşına dönüştüğünü ve İsrail’in bu süreci kışkırttığını öne sürdü

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
Cevat Gök: “Suriye’de aslında Türkiye ve İsrail karşı karşıya”
Yayınlanma:

Bölgeden gelen bilgilere göre, her iki taraftan da en az 100’er kişi çatışmalarda yaşamını yitirdi. Şiddetin hızla tırmanmasının ardından, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bölgedeki gerilim, radikal silahlı unsurların saldırılarıyla daha da tırmandı. Şam yönetimine bağlı bazı silahlı grupların, çatışmaların ardından silahsız sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Gazeteci Cevat Gök, sahadaki radikal unsurların çatışmaları daha da derinleştirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu askeri grupların içinde çok fanatik yapılar var. Sahadan gelen ses kayıtları ve görüntülerde Alevilere, Şiilere ve Hristiyanlara yönelik tehditler açıkça dile getiriliyor. Ne yazık ki bunun karşılığını sahada da görüyoruz.”

Çatışmaların büyümesi üzerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ulusal birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şara, askeri birliklere, sivil kayıpların önüne geçilmesi için talimatlara uyulması çağrısında bulundu.

Gelişmeleri Ulusal Kanal’da değerlendiren Gazeteci Cevat Gök, mezhep savaşlarının özellikle kışkırtıldığını belirtti.

“Bu tablo kesinlikle bir provokasyon. Bakın, sahada gördüğümüz bu manzaralar tamamen İsrail’in istediği sahnelerdir.”

Gök, bölgedeki çatışmaların aslında Suriye'nin geleceğine dair iki farklı planın mücadelesi olduğunu söyledi:

“İsrail, Suriye’yi dört parçaya bölmek istiyor. Türkiye ise tek ve güçlü bir Suriye’den yana. Şu anda sahada, aslında İsrail ile Türkiye’nin planları çatışıyor.”

Gök, Lazkiye ve Tartus’ta yaşayan sivillerin Türkiye’den destek beklediğini dile getirdi.

“Burada Türkiye’nin doğrudan askeri müdahale yapması gerektiğini söylemiyorum. Ancak sahada Türkiye’nin etkisi büyük. Şam yönetimi de Türkiye’yi göz ardı etmiyor ve etmeyecek.”

Bölgedeki gelişmeler, önümüzdeki süreçte Suriye’nin geleceği açısından kritik bir döneme girildiğini gösteriyor. Türkiye’nin ve uluslararası aktörlerin bu çatışmalara nasıl yaklaşacağı, bölgedeki dengeleri belirleyecek gibi görünüyor.

Cumhuriyet Kadınları meydanlarda: “Üreten kadın, güçlü Türkiye”Cumhuriyet Kadınları meydanlarda: “Üreten kadın, güçlü Türkiye”Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

israil türkiye
Günün Manşetleri
ABD’de Türkiye’yi “Orta Doğu ülkesi” olarak tanımlayan tasarı
Cumhuriyet Kadınları meydanlarda
"PKK'nın ölüm ilanı verildi, geriye cenazesinin kalkması kaldı"
"Avrupa kaybedenler kulübü, AK Parti kaybedenlerle kaderini birleştiriyor"
"Mektup almadık, baskılarla müzakere yapmayız’"
Can kaybı 48 Bin 453'e yükseldi
Yenilenmiş ürün satışına yeni düzenleme
Polatların beraatine savcılık itiraz etti
Rusya’dan AB’ye tepki
Derneğe kumar baskını
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yeniden hareketlendi: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor
Galatasaray'dan tarihi hamle! Galatasaray'dan tarihi hamle!
Aileler arasında kanlı kavga: Can kayıpları ve yaralılar var Aileler arasında kanlı kavga: Can kayıpları ve yaralılar var
15 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilerek idam edildi 15 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilerek idam edildi