Cevdet Yılmaz: Ortak bir anayasa için tüm kesimlerle temas kuracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Komisyonu’nun ilk toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Yılmaz, komisyonun çeşitli kesimlerle temaslarda bulunacağını belirterek, “Komisyon olarak katkı alabileceğimiz taraflara ziyaretlerimiz olacak” dedi.

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Cevdet Yılmaz: Ortak bir anayasa için tüm kesimlerle temas kuracağız
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Yeni anayasa sürecinde tüm siyasi partilere önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Yılmaz, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, “Biz kendi perspektifimizi ortaya koyacağız. Diğer tarafların çalışmalarıyla birleşerek ortak bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

4 Haziran’da yapılacak ilk toplantıya da değinen Yılmaz, “Bayram öncesinde sadece komisyonun çalışma usulünü belirleyeceğimiz bir değerlendirme toplantısı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Asıl kapsamlı çalışmalara Kurban Bayramı sonrasında başlanacağını aktaran Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da zaman zaman komisyon toplantılarına katılacağını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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