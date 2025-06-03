Deprem sonrası hapishanede kaos: 200’den fazla mahkum firar etti

Pakistan'ın Karaçi kentinde gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından, bölgedeki bir cezaevinde büyük bir firar yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Deprem sonrası hapishanede kaos: 200’den fazla mahkum firar etti
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Dawn gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, sarsıntının ardından hapishanedeki mahkumlar güvenlik gerekçesiyle geçici olarak dışarıya çıkarıldı.

Sayım sırasında 200'ü aşkın mahkumun firar ettiği bildirildi. Şu ana kadar kaçan mahkumlardan 78’i yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Yetkililer, firari mahkumlardan birinin polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiğini, bir diğer mahkumun ise annesi tarafından güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.

Kaçan mahkumlara yönelik arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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