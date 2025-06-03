Gazze’de son durum: Can kaybı 54 bini geçti

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 510’a, yaralıların sayısı ise 124 bin 901’e ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze’de son durum: Can kaybı 54 bini geçti
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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 208 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ambulans ekiplerinin ve sivil savunma güçlerinin ulaşamadığı bölgelerde enkaz altında çok sayıda cansız bedenin bulunduğu ifade edildi.

İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozduğu ateşkesten bu yana ölenlerin sayısının 4 bin 240’a, yaralıların sayısının ise 12 bin 860’a çıktığı bildirildi.

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybı 54 bin 510’a, yaralı sayısı ise 124 bin 901’e yükseldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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