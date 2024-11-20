Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 14 milyon lira ceza

Görevini usulüne uygun yerine getirmeyen yapı denetim firmalarına 14 milyon lira ceza kesildi. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 14 milyon lira ceza
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Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa ederken bir yandan da 81 ilde yapı firmalarına, şantiyelere, mimar ve mühendisler ile kontrol elemanlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık ekipleri tarafından bu yıl içerisinde 9 bin 640 şantiye denetlendi.

Denetimler sonucunda kurallara uymayan 527 firma bir yıl süreyle yeni iş almaktan men edildi, 1196 firmaya da toplam 14 milyon lira yaptırım uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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