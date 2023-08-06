Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'den deprem konutlarına yönelik krtik açıklama!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem ardından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bakan Özhaseki çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

180 BİN KONUTUN İHALESİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde şu ana kadar 180 bin konutun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladıklarını, inşaatların hızla ilerlediğini bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehri ve 14 milyon insanı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ayın geçtiğini anımsattı.

680 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Devletin afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkan ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti: