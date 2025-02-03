Cezaevinde intihar eden İlker Gönen’in avukatına soruşturma başlatıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönen’in Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda intihar etmesiyle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü duyurdu. Soruşturma kapsamında, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Aydın Mantar’ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma” suçundan adli soruşturma açıldığı belirtildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, “Yenidoğan çetesi” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturma çerçevesinde, İlker Gönen’in de yer aldığı 16 şüpheliyi tespit etmişti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda, çetenin organize ettiği bebek ölüm vakaları ve haksız kazanç sağlama faaliyetleri ortaya çıkmıştı.

İddianamede, doktor Fırat Sarı’nın elebaşı olduğu suç örgütünde, İlker Gönen’in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilerek, ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmışlardı. İddianamede, sanıklar için toplam 582 yıl 9 ay hapis cezası talep edilmişti.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETMİŞTİ

1 Şubat’ta Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan İlker Gönen, sabah saatlerinde bir not bırakarak yaşamına son vermişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu intihar olayına ilişkin de soruşturma başlatmıştı.