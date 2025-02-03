Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara’da kış şartları kapıda!

Kış mevsimi etkisini artırırken, Türkiye’nin iki büyük şehri Ankara ve İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kar uyarısında bulundu. Özellikle soğuk hava dalgasının etkisiyle Ankara’da yarın, İstanbul’da ise çarşamba günü kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, yarın Ankara’da karla karışık yağmur etkili olacak. Çarşamba günü ise sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Başkentte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski de artacak.

İstanbul’da ise çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur öngörülüyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve kuzey bölgelerinde kar yağışı etkili olabilir. İstanbul’da hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.