Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara’da kış şartları kapıda!

Meteoroloji, yarın Ankara’da karla karışık yağmur, çarşamba günü ise İstanbul’da kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara’da kış şartları kapıda!
Yayınlanma: Güncellenme:

Kış mevsimi etkisini artırırken, Türkiye’nin iki büyük şehri Ankara ve İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kar uyarısında bulundu. Özellikle soğuk hava dalgasının etkisiyle Ankara’da yarın, İstanbul’da ise çarşamba günü kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, yarın Ankara’da karla karışık yağmur etkili olacak. Çarşamba günü ise sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Başkentte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski de artacak.

İstanbul’da ise çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur öngörülüyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve kuzey bölgelerinde kar yağışı etkili olabilir. İstanbul’da hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Zam mı var İndirim mi? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: Zam mı var İndirim mi? İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
istanbul ankara kar ne zaman yağacak
Günün Manşetleri
2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Bursa’da “MERCEK-28” operasyonu düzenlendi
Ege’de sarsıntılar artıyor!
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi
Vatan Partisi'nin yeni açılıma karşı imza kampanyasına yoğun destek
"Siz 22 bin lirayla yaşayabilir misiniz?"
Beşiktaş'tan son dakika Lemina açıklaması
Galatasaray'ın yeni transferi Morata, İstanbul'a geldi
Naci Görür'den deprem açıklaması
Çok Okunanlar
İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara’da kış şartları kapıda! Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara’da kış şartları kapıda!
Galatasaray açıkladı! Alvaro Morata'nın maliyeti ne? Galatasaray açıkladı! Alvaro Morata'nın maliyeti ne?
Bursa’da “MERCEK-28” operasyonu düzenlendi Bursa’da “MERCEK-28” operasyonu düzenlendi
Yunanistan'da Ege Denizindeki depremler için olağanüstü toplantı düzenlendi Yunanistan'da Ege Denizindeki depremler için olağanüstü toplantı düzenlendi