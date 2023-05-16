Cezaevlerinde hangi parti birinci oldu?

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gitti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre 41 bin 614 hükümlü seçimlerde oy kullandı. Cezaevlerinde kullanılan oyların 18 bin 94'ünü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 12 bin 19'nu Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) aldı. AK Parti’ye ise sandıklardan 4 bin civarı oy çıktı.

Cumhurbaşkanı seçiminde ise cezaevlerinde açılan sandıklarda en çok oyu Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

CEZAEVİNDE KİMLER OY KULLANABİLİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına göre kasıtlı suçlardan dolayı cezaevinde bulunan hükümlülerin oy kullanamayacağı, seçimlerde ceza infaz kurumlarındaki seçmen niteliğine sahip tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanabileceği belirtildi.