Chinatool işçileri grevde: “Şalteri ancak taleplerimiz karşılanırsa kaldırırız”

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine üretimin durduğu fabrikada işçiler, taleplerinin karşılanmasını bekliyor.

“Hem ekonomik hem de demokratik anlamda zor bir süreçten geçiyoruz.”

İşverenin işçilere sunduğu %25’lik zam teklifi, Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri tarafından yetersiz bulundu. İşçiler daha iyi koşullar için direnme kararı aldı.

“Taleplerimize yanıt olarak bir öneri bile sunulmadı. Toplu sözleşme sürecinde karşılıklı adım atılmadı. Siz Chinatool işçilerinin aklıyla alay mı ediyorsunuz?”

"ÜRETİMİ ANCAK HAKKIMIZI ALIRSAK BAŞLATIRIZ"

Fabrika önünde işçilere seslenen Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, grevin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

“Hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Grevimizi halaylarla başlattık, davul zurnalarla kazanılmış bir toplu sözleşme ile bitireceğiz. Taleplerimiz karşılanmadan üretime başlamayacağız!”