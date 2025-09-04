CHP Aydın'da sular durulmuyor: İlçe başkanı ve yönetimi görevi bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve ilçe yönetimi, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın kararı sonrası ilçede siyasi hareketlilik devam ediyor. Bu gelişmenin ardından CHP cephesinde dikkat çeken bir istifa haberi daha geldi.

BEŞ DÖNEM GÖREV YAPMIŞTI

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy, yaptığı açıklamada hem partisinden hem de ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Duransoy’un açıklamasında, beş dönemdir partide görev yaptığı vurgulandı.

Duransoy’un istifasının perde arkasında CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün siyasi baskısının etkili olduğu iddia edildi.