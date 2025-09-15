CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’e sosyal medya üzerinden “hakaret” ettiği iddia edilen CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıç’ın Gürzel’i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Kılıç’ı “hakaret” suçundan gözaltına aldı.

Öte yandan, İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı.

