15 Eylül döviz kurları: Dolar, Euro ve Sterlin güncel fiyatları

Dolar, euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgileri, “1 dolar kaç TL?”, “1 euro kaç TL?” gibi merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

GÜNCEL KURLAR

Serbest piyasada dolar bugün saat 09:30 itibariyle 41,3504 TL’den alınıp 41,3719 TL’ye satılıyor. Dolar, düne göre güne yüzde 0,05 yükselişle başladı. Euro ise 48,5255 TL’den alınıp 48,5598 TL’den satılıyor ve değişimi düne göre yüzde -0,14. Sterlin ise 56,1684 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar, dün en yüksek 41,3740 TL, en düşük 41,3256 TL seviyelerini görerek günü 41,3700 TL’den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 48,6417 TL, en düşük 48,4437 TL seviyelerinden işlem görürken günü 48,5332 TL’den kapattı.

DOLARIN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Eylül ayının ilk gününe göre dolar 0,26 TL artarak yüzde 0,63 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (35,3663 TL) göre dolar 6,01 TL artışla yüzde 17 değer kazandı. Son bir yıl içinde ise dolar, 33,9146 TL’den 41,3785 TL’ye çıkarak yüzde 22,01 değer kazancı yaşadı.

EURONUN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Euro, Eylül ayının başına göre 0,33 TL artış göstererek yüzde 0,68 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (36,4849 TL) göre euro 12,03 TL artışla yüzde 32,98 değer kazandı. Son bir yılda euro, 37,5891 TL’den 48,5179 TL’ye çıkarak yüzde 29,07 değer kazancı elde etti.

STERLİNİN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Sterlin, bu ayın başına göre 0,40 TL artış göstererek yüzde 0,73 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (43,9782 TL) göre sterlin 12,13 TL artışla yüzde 27,59 değer kazandı. Son bir yıl içinde ise sterlin, 44,5476 TL’den 56,1109 TL’ye çıkarak ciddi bir değer artışı yaşadı.