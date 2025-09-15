CHP'nin kurultay davası başladı: Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor!

Ulusal Kanal Ankara Temsilci Adnan Türkkan, salondan bilgileri aktaracak. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmayı çok sayıda avukat ve gazeteci takip ediyor. Duruşma öncesinde, taraf avukatlarından bazıları salon kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek, duruşmanın başka bir salonda yapılmasını talep etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP delegeleri, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan davalar, 15 Şubat’ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleşti.

KARAR AÇIKLANDI

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşmasında mahkeme, davanın 24 Ekim tarihine ertelenmesine karar verdi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.