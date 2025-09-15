BIST 100 açılışta geriledi: Endeks 10.357 puanda

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamlamıştı.

Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 14,36 puan ve yüzde 0,14 azalışla 10.357,68 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,52 ile finansal kiralama ve faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 1,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ayrıca Fed’in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD New York Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puanlar ise direnç konumunda bulunuyor.

