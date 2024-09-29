CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, partisinden istifa etti. İstifayla ilgili CHP'nin sosyal medya heasbından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla, geçen hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin Ediz Ün'ün, CHP Grup Başkanvekilleriyle bugün bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan görüşmede Sayın Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sayın Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir." ifadelerine yer verildi.