CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "En çok oyu alacak CHP'li aday olacak"

Yerel seçimler geride kaldı. CHP'nin ağır topları Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hesaplar yapıyor.

Teknik direktör 90. dakikada penaltı kazanınca kimin atacağına karar verir. 'İlla ben atacağım' demez." açıklamalarıyle öne çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

Ancak yerel seçimden sonra söylemlerin içeriği değişmeye başladı. Kendisini "CHP'nin makus talihini yenen genel başkan" olarak tanımlayan Özgür Özel, "En çok oyu alacak bir CHP'liyi Cumhurbaşkanı adayı yapacağız. Bunun önünde kendimin dahil kimsenin ihtirasını engel olarak kabul etmem" dedi.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİNİN YENİ AYRINTILARI

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmeyle ilgili yeni ayrıntılar da paylaştı.

Özgür Özel, "Benim yurt dışına gitmeden önce Dışişleri’nden brifing almam lazım. O ülkeyle ilgili iş birliğimiz ne noktada, sorunlar neler? Benden ne beklersiniz? Dönüşte de bizim bilgi vermemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı’na bunları söyledim. O da 'Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız sayın genel başkan ihtiyaç duyduğunda bilgi versinler, bu temaslar sağlansın' dedi. Bu önemli adımdı." ifadelerini kullandı.

Özel, son günlerde gündeme gelen CHP yönetimindeki belediyelerde yaşanan eş-dost-akrabayı işe alma konusunda da konuştu, "müdahale ettiklerini" söyledi.

Konuyla ilgili Özgür Özel, "Balıkesir’de belediye başkanımızın milletvekilimizin abisini danışman atadı. İki tarafa da telefon açtım ve hemen vazgeçtiler. Dün Bursa’yla konuştuk, net olarak mesajımızı verdik. İstifa ettirdiler. Bugün Adana'dan bir haber geldi. Oraya net olarak mesajımızı ilettik. Çözülecek. Eş-dost kayırmacılığı CHP’nin yapacağı bir iş değil." dedi.