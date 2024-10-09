CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Ne Erdoğan'la anayasa yapmaya niyetimiz var ne Erdoğan'la uzlaşmaya"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işten çıkartılan Fernas Madencilik işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret etti. Özgür Özel burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, TBMM'deki açılış toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamalarına yönelik anket çalışmasına ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Bir çalışma yaptırdık. O çalışma yaptığımız tutuma ülke genelinde yüzde 74'lük bir destek olduğunu, AK Parti-MHP seçmeninde yüzde 90'ın üzerinde, İYİ Parti seçmeninde yüzde 80'in üzerinde, CHP seçmeninde de yüzde 62'lik bir destek olduğunu, yüzde 38'in 'onaylamıyorum' dediğini söylüyor. Ancak aynı ankette bu durumun gerekçesi ifade edildiğinde; çünkü çok kötü de servis edildi malum; bu sefer, bunu destekleyen CHP'lilerin oranı veya 'Özgür Özel'e katılıyorum' diyenlerin oranı 62'den 72, 73'e çıkıyor. Bu benim çok beklediğim bir sonuç. CHP seçmenini üzme peşinde değiliz. Ama çok daha kötü bir sonuç da olabilirdi. Yüzde 50'ye 50 olabilirdi. Çoğunluk rahatsız olabilirdi. Çünkü ayağa kalktığımız kişiyi 22 yıl boyunca ülkeye bunları yaşatan kişi olarak değerlendirdiğimizde ben de olsam niye kalkılıyor diye düşünürüm."

Ayağa kalkmaları konusunda CHP yöneticileri, grup başkanvekilleri ve ayağa kalkmayan milletvekilleriyle konuştuklarını dile getiren Özgür Özel, "Biz ayağa kalktığımızda, Sayın Erdoğan'ın şahsına ayağa kalkmak değil. Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık. Bu kadar net. Bu konuda en ufak bir pişmanlığım yok." dedi.

Özgür Özel açıklamasında, "Görüyorum ki, partinin ilk anda yüzde 62'si 'doğru yaptın' diyor. Dinleyince yüzde 72'si diyor. Sokakta diğer seçmenlerle temas ettikçe daha çoğu diyor. Bu, şu anlama gelmez; biz Erdoğan'a ayağa kalktık, anayasa yapmak üzere ayağa kalkmadık. Koalisyon yapmak üzere ayağa kalkmadık. Uzlaşmak üzere ayağa kalkmadık. Erdoğan'la mücadele ediyoruz ve mücadelede ayaktayız zaten. Miting meydanlarında ayaktayız, işçilerin yanında ayaktayız. Biz Meclis'in açılışını yapmasına anayasal görevi gereği gelen ve son seçimlerde en çok oyu alarak cumhurbaşkanı seçilen kişinin seçmenlerine ve makamına hürmeten ayağa kalktık." ifadelerini kullandı.

"NE ERDOĞAN'LA ANAYASA YAPMAYA NİYETİMİZ VAR NE ERDOĞAN'LA UZLAŞMAYA"

Bu tutumun toplumda "inanılmaz bir karşılığı" olduğunu vurgulayan Özgür Özel, konforlu bir siyaset yaparak yıllarca CHP Genel Başkanı olmayı tercih etmek yerine, zorluk çekerek vatandaşları rahatlatmak istediğini anlattı. Özel, "Kendim zorluk çekmek, seçimlerden sonra insanları rahat ettirmek istiyorum. Emekliler 1,5 asgari ücreti alsın istiyorum. Asgari ücrete yılda 4 güncelleme yapılsın istiyorum. Taban fiyat, maliyet artı makul kar olsun istiyorum. Esnaf kredileri dünyanın en düşük faizli kredileri olsun istiyorum. Bunun için şimdi güçlük çekmem gerekiyor." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, böyle yapmadığı takdirde partiyi büyütemeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz normalleşme adımları attıkça çok ciddi bir farkla birinci parti olma özelliğini koruduk. Kendi içimize dönüp, belli tartışmalara yoğunlaşıp, normalleşme eleştirileri, CHP seçmeninde değil ama AK Parti, MHP, İYİ Parti seçmeninde, partiye irtifa kaybettiriyor. Partimin irtifa kaybetmesini istemem. Eylül ayı anketinde dün 9 anket ortalamasında 3 puan öndeyiz. Niye 6 puan önde olmayalım? Bizim yaptırdığımız ankette, daha önce 4,5 puan öndeyken, 3,5 puan, 3 puan öndeyiz. Niye 5,5 puan olmayalım. Biz bu iktidarı değiştirmek istiyoruz. İktidara yakın şirketlerin birinde 0,7 puan gerideyiz. Birinde çok küçük bir farkla öndeyiz. Biz kimsenin yaptığını, ettiğini unutmuyoruz. Ne Erdoğan'la anayasa yapmaya niyetimiz var ne Erdoğan'la uzlaşmaya. En sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Meclis'te cumhurbaşkanı için ayağa kalktıklarını ama alkışlamadıklarını ifade eden Özgür Özel, "Ne kaybediyoruz? Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim. Hesabı ben vereceğim. Bundan fırsat, arkadan saldıran birileri olursa, onlar da saldıracak. Ben yaşananların, anket sonuçlarının CHP'ye fevkalade alan açan bir noktada olduğunu görüyorum. Yine de bu mevzulardan dolayı, gönlü kırılmış, üzülmüş kim varsa hakkını helal etsin. Ben Özgür Özel olarak bütün sorumluluğa sahibim." diye konuştu.

Özel oturumlarda ve toplantılarda bu tavrı sürdürüp sürdürmeyeceği sorulan Özgür Özel, "Kişisel olarak bu attığımız adımın yanlış olduğunu düşünsem, örgütümün yüzde 80'i buna itiraz ediyor olsa, şapkayı önümüze koyar bir daha düşünürüz. Partinin anketine inanmayan kendi yaptırsın. Biz derdimizi makul çoğunluğa anlatmışız. Hele hele iktidara oy verenlerle bu kadar iyi bir iletişim kurabildiysek, şimdi onlar biz ne diyoruz diye dinlediklerinde 26 bin lira olması gereken asgari ücreti duyacaklar, sendikal özgürlükleri duyacaklar, 1,5 asgari ücret diyoruz emekli maaşının 26 bin lira olması gerektiğini duyacaklar. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira değil, asgari ücrete çalışacağız, 30 mu olur, 32 mi olur? O talebi duyacaklar. Bizim yaptığımız çiftçi mitinglerini duyacaklar. Yeter ki kulaklarını bize açsınlar. Bu çok önemli bir gelişme." dedi.