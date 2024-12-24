CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den asgari ücret açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 22 bin 104 lira olarak açıklanan 2025 asgari ücreti ile ilgili açıklama yaptı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL’lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan’ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir” diyerek hükümeti hedef aldı. Özel, Suriye’de zafer kazanıldığını iddia edenlerin, emekçilere hezimet yaşatıp sefalet ücretini dayattığını belirtti.

“Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler” diyen Özel, çalışanların maaşlarının, hayat pahalılığı karşısında eridiğini belirtti. Ocak ayında açıklanan asgari ücretin üzerinden geçen 7 ayda, ücretin en az 7.000 TL değer kaybettiğine dikkat çeken Özel, 5.000 TL’lik yeni zamla bu kaybın telafi edilemeyeceğini savundu.

TÜRK-İŞ YÖNETİMİNE DESTEK

Özel, bugün düzenlenen toplantıya Türk-İş yönetiminin katılmamasını da destekleyerek, “Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.