CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "haciz" açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere getirilen haciz işlemine ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği’nin "Anayasal Değerlerin Korunması" panelinde konuştu.

Siyasetteki ‘silkeleme’ tartışması, belediyelere hacizle birlikte başka bir boyut daha kazandı.

Özgür Özel, "Gazeteci arkadaşlar ısrarla 'Aman efendim belediyelerin SGK borcu var, haciz geldi, o geldi...' Gelsin, vız gelir tırıs gider. Sadece yüzde 10’u bütün partilerin belediyelerinin borcu, o borca haciz yapıyor, öbürlerinin gelecek ay faizini affedecek, anaparayı bilmem kaça bölecek. Şimdi haczetmese bizde yararlanacağız ondan." dedi.

SGK'ye en fazla borçlu CHP'li 6 belediyeye başlatılan haciz için “vız gelir, tırıs gider” diyen Özgür Özel, bu borçların AK Parti döneminden gelerek katlandığını söyledi.

Özgür Özel, "SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş, hiç almamışsın, bir kerede CHP'den faiziyle alacaksın. Sonra da gelecek ay şirketlerin borçlarının faizlerini silip anaparayı böleceksin ama CHP'li belediyelerden parayı peşinen tahsil edeceksin. Yemeği AK Parti'liler yiyecek, hesabı faiziyle Cumhuriyet Halk Partililer ödeyecek." dedi.