CHP İstanbul’da kriz büyüyor: Kayyum kararına resmen itiraz edildi

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimi görevden uzaklaştırma kararına itiraz etti. Parti, kayyum atamasını “sandığın inkarı” olarak niteledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP İstanbul’da kriz büyüyor: Kayyum kararına resmen itiraz edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimi görevden aldı.

Kararın ardından İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Tekin’in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap yönetime getirildi.

ÖZEL’DEN SERT TEPKİ: “KAYYUM KARARINI TANIMIYORUZ”

ANKA'ya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yönetimin görevden uzaklaştırılması sonrası olağanüstü toplantı düzenledi. Özel, daha önce 9 mahkemenin benzer başvuruları reddettiğini ancak 10. mahkemenin görevden alma kararı verdiğini belirtti.

Özel, İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurarak, “Kim atanırsa atansın ihraç edeceğiz” dedi.

İstanbul İl Başkanlığı binasında açıklama yapan Özel, “Kayyum kararını tanımıyoruz. Seçilmemiş birisini İstanbul il başkanı olarak kabul etmemiz, sandığın inkarı olur. Benim vekilim, adaşım Özgür Çelik’tir” ifadelerini kullandı.

CHP, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara tüzel kişilik olarak resmen itiraz etti. İtiraz dilekçesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu.

CANLI İZLE: Çekya – Letonya Eurobasket maçı saat kaçta, hangi kanalda?CANLI İZLE: Çekya – Letonya Eurobasket maçı saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Türkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’deTürkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’deGündem
chp kayyum Özgür Özel
Günün Manşetleri
CHP İstanbul’da kriz büyüyor
Türkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’de
Başkan yardımcısından çarpıcı iddia
Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli oldu
Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Türkiye’nin Ağustos ayı dış ticaret raporu açıklandı
Gürsel Tekin’den CHP İstanbul için kritik mesaj
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine baskın
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine dev operasyon
Çok Okunanlar
Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır? 1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır?
Kira artış tavanı ne kadar oldu? Kira artış tavanı ne kadar oldu?