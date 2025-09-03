CHP İstanbul’da kriz büyüyor: Kayyum kararına resmen itiraz edildi

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimi görevden aldı.

Kararın ardından İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Tekin’in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap yönetime getirildi.

ÖZEL’DEN SERT TEPKİ: “KAYYUM KARARINI TANIMIYORUZ”

ANKA'ya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yönetimin görevden uzaklaştırılması sonrası olağanüstü toplantı düzenledi. Özel, daha önce 9 mahkemenin benzer başvuruları reddettiğini ancak 10. mahkemenin görevden alma kararı verdiğini belirtti.

Özel, İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurarak, “Kim atanırsa atansın ihraç edeceğiz” dedi.

İstanbul İl Başkanlığı binasında açıklama yapan Özel, “Kayyum kararını tanımıyoruz. Seçilmemiş birisini İstanbul il başkanı olarak kabul etmemiz, sandığın inkarı olur. Benim vekilim, adaşım Özgür Çelik’tir” ifadelerini kullandı.

CHP, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara tüzel kişilik olarak resmen itiraz etti. İtiraz dilekçesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu.