CHP lideri Özgür Özel: "AK Parti, kuruluş yıl dönümü hediyen geldi!"

Özel, eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci hakkında önemli iddialarda bulundu. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve sonrasında itirafçı olan Murat Kapki ile ilgili konuşan Özel, Birinci’nin Kapki’ye “İftira at, 2 milyon dolar ver, buradan kurtul” teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİLARI

Özgür Özel, Kapki’nin şikayet dilekçesini basınla paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“AK Toroslar çetesinin irtibatlı olduğu bir avukat, İBB soruşturmasında tutuklu Murat Kapki’ye gider. Kapki, kendisinden istenen ifadeyi vermediği için tutuklu. AKP’de görev yapmış Mücahit Birinci, Kapki’ye 31 Temmuz 2025’te 1,5 sayfalık bir ifade tutanağı getirerek ‘Bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan çıkacaksın’ diyor.”

Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a da seslenerek HSK’yı olağanüstü toplantıya çağırması ve konuyla ilgili adil bir soruşturma başlatması gerektiğini vurguladı.

Dün Bayrampaşa’daki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

“AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor, yarın 12’yi bekle. Tayyip Bey, hani ‘turpun büyüğü heybede’ diyorsun ya, yarın 12’de göreceğiz bakalım ne çalacak, nasıl çalacak.”