MSB’den sahte diplomalar iddialarına açıklama: Yasal süreç başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terfi eden bazı askerlerin diplomalarının sahte olduğuna dair basında yer alan iddialar üzerine yasal süreç başlatılacağını açıkladı.

Bakanlık, haftalık basın bilgilendirme toplantısında hem bu konuyu hem de Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi.

MSB kaynakları, Suriye’deki gelişmelere ilişkin şunları belirtti:

10 Mart 2025 tarihinde Suriye Hükümeti ile SDG arasında imzalanan mutabakata SDG’nin uymadığı vurgulandı.
SDG’nin 8 Ağustos’ta Haseke’de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler, mutabakatta belirtilen şartlara aykırı. Suriye’nin “Tek Devlet, Tek Ordu” çağrısı bölgede istikrar ve huzurun sağlanması için kritik önemde.

ORTAK EĞİTİM

13 Ağustos 2025’te Türkiye ve Suriye Savunma Bakanları arasında imzalanan “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” ile:

Askerî eğitim ve işbirliği koordine edilecek,
Danışmanlık ve tecrübe paylaşımı sağlanacak,
Savunma ihtiyaçları doğrultusunda teçhizat ve lojistik destek verilecek.

MSB, TSK’nın bilgi birikimi ve deneyimiyle Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya devam edeceğini vurguladı.

SAHTE DİPLOMA İDDİALARINA DAİR

Basında yer alan bazı askerlerin diplomalarının sahte veya eksik olduğu iddialarına ilişkin Bakanlık kaynakları:

Haberlerin gerçeklikten uzak ve TSK’yı hedef alan dezenformasyon içerdiğini,
Tamamının yalan ve maksatlı olduğunu, Kurumsal ve şahsi olarak yasal sürecin başlatıldığını ifade etti.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarını zedelemeye yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

