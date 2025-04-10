CHP Lideri Özgür Özel: Terörsüz Türkiye demokratik açılımla mümkün

“Bu sorun Meclis’te çözülmeli” diyen Özel, Kürt meselesinin çözümünün ancak eşit yurttaşlık temelinde mümkün olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, "Kürtleri sorun olarak gören anlayışın bu sorunu çözemeyeceğini" vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye’yi de Kürt meselesinde köklü çözümü de, bütün Kürtleri eşit vatandaş yapmayı, devleti onlara da ait hissettirmeyi de başaracak anlayış buradadır. Bu sorunu, Kürtleri ikinci sınıf vatandaş olarak gören, belediye meclislerine bile layık görmeyen, ‘Kürt eşittir sorun’ diyen bir zihniyet çözemez.”

CHP lideri ayrıca, terörün son bulması için demokratik açılımın şart olduğuna dikkat çekti:

“Terörsüz Türkiye ancak demokratik açılımlarla mümkündür. Bu sorunun çözümünde Meclis zemininde, şeffaf ve kapsayıcı bir süreç işletilmeli. Şehit aileleri ve gazilerin duyguları yok sayılmamalı; onların da fikirleri alınmalı.”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmeye de değindi. Kürt meselesinin varlığını kabul etmenin önemine vurgu yaparak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kamuoyunun dikkatle izlediği bu görüşme önemlidir. Biz Kürt meselesi diye bir sorunun var olduğuna inanıyoruz. Çünkü Kürtler ‘sorunumuz var’ diyorsa, vardır. Bu meseleyi çözmek hepimizin görevidir. Görmezden gelerek bir yere varamayız. Terörü de kınıyoruz, terörsüz Türkiye hedefini de destekliyoruz.”