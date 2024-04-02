CHP nasıl kazandı? Seçmenlerden AK Parti'ye 3 tepki

Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki ekonomi politikaları 31 Mart seçimlerine damga vurdu. Enflasyonla mücadelede fatura ücretlilere kesildi. Aynı oranda servetlerden tasarruf ve fahiş fiyatlamaya müdahale edilmedi. Yüksek enflasyonun yanına durgunluk eklendi. 9 ay içinde seçim sonuçları tersine döndü.

Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerden birinci çıkan AK Parti, çok istediği İstanbul ve Ankara’yı alamadığı gibi Bursa, Balıkesir ve Denizli gibi üretici şehirlerini kaybetti. Böylece, 2002’den bu yana ilk kez seçimden birinci parti olarak çıkamadı.

Koronavirüs salgını, küresel ekonomik kriz ve ardından depremin yarattığı ağır ekonomik sorunlara çözüm üretemeyen AK Parti hükümetine seçmenden sert uyarı geldi. Türkiye’nin ekonomik çarklarının döndüğü belli başlı büyükşehirlerde seçmen AK Parti’ye görev vermedi.

Mehmet Şimşek’in bakanlığa getirilmesiyle "rasyonel" yöntem olarak dile getirilen politikalarla ücretli çalışanlar ve emeklilerin önüne kemer sıkma konurken servet sahiplerine kemer sıktıracak gelir vergisi veya enflasyon ortamda fahiş fiyatlamayı önleyecek piyasa müdahaleleri tercih edilmedi.

Mayıs 2023 seçimlerine girilirken yıllık enflasyon oranı yüzde 38 düzeyindeydi. Enflasyonla mücadele yöntemi olarak seçilen sıkılaştırma politikaları ise çare olmadı. 31 Mart seçimlerine Türkiye İstatistik Kurumu verisiyle yüzde 67’lik enflasyon oranıyla girildi. Gıda fiyatları dünyada yüzde 0,7 düşerken Türkiye’de yüzde 71 arttı.

SEÇMENLERDEN AK PARTİ'YE 3 TEPKİ

Seçmen iktidara tepkisini üç farklı şekilde ortaya koydu. İlk kesim sandığa gitmeyerek tavır aldı. İkinci kesim, tepkisini geçen seçimde ittifak içinde olan Yeniden Refah Partisi’ne oylarını yönlendirdi. Üçüncü kesim ise, AK Parti karşısında kazanma ihtimalini yüksek gördüğü CHP’ye oy vererek tepki gösterdi.

Bu durum ise akıllara "Halk yağmurdan kaçarken doluya mı tutuldu?" sorusunu getirdi.

EKONOMİK KRİZ VE DEM İTTİFAKI

Kent ittifakı söylemiyle CHP - DEM Parti ile bazı il ve ilçelerde iş birliği çok tartışıldı. Ancak CHP’nin Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Denizli, Kırıkkale gibi kazandığı illere bakıldığında seçimlerin kazanılmasında DEM iş birliğinden ziyade kötü ekonomi yönetiminin belirleyici olduğu görüldü.

Şimdi gözler seçim sonuçlarını "irtifa kaybı" olarak gören Erdoğan’da. "Güvenim tamdır" dediği küresel güçlerin beğendiği Mehmet Şimşek ile uyguladığı ekonomi politikalarına devam mı edecek yoksa üreticilerden gelen mesaja uygun mu hareket edecek?