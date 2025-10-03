CHP neden TBMM açılışına katılmadı? Özgür Özel’den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinde eleştirilere yanıt verdi. Özel, “Bir ülkede yasama yılı açılıyorsa ve Cumhurbaşkanı konuşma yaparken ana muhalefet partisi yoksa herkesin bunu düşünmesi lazım. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Geçen sene bizi ayakta karşılayanlar bu yıl yok. Bunun da düşünülmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI’NIN KONUŞMASINI DİNLEYECEK HALİMİZ YOKTU”

Özel, CHP’nin tavrına yönelik kamuoyunda destek bulduklarını belirterek şunları söyledi:

“Ben sahada bir tane ‘Niye gitmediniz?’ diyen duymadım. Normalde gitmesek seçmen hesap sorar ama öyle bir zulüm altındayız ki, fikir olarak karşımızda olanlar bile bu tutumumuza hak veriyor. Cumhurbaşkanı’nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu. Hal mi bıraktılar dinleyecek? Diyalog zemini mi bıraktılar? İnsan gücü elime geçti diye bir savcıyı yetkilendirip siyasi rakiplerine zulüm yapılır mı?”

“HERKESİN PROTESTO ETMESİNİ BEKLEMEDİK”

CHP lideri, diğer partilere yönelik herhangi bir çağrıda bulunmadıklarını vurguladı:

“Biz protesto ediyoruz diye herkes edecek diye bir şey yok. Zaten hiçbir partiye çağrı yapmadık. Çünkü baskı altında olan biziz. Diğer siyasi liderlere de bir sözüm yok. Onlar davete icabet etmiştir. Biz ise içinde bulunduğumuz koşullar gereği dün orada bulunmadık. Bugün arkadaşlarımız meclistedir ve çalışmalara etkin şekilde katılacaklardır. Hiçbir lidere haksızlık etmem, edilmesini de istemem.”