MİT operasyonu: MOSSAD ajanı yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail’e çalıştığını tespit ettiği Serkan Çiçek’i “Metron Faaliyeti” adı verilen operasyonla yakaladı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak yürütüldü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

MİT’in istihbari çalışmalarında, Çiçek’in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu belirlendi. Çiçek, Rasheed’in kendisinden İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık yapmasını istediğini kabul etti.

İSMİNİ DEĞİŞTİRİP DEDEKTİFLİK ŞİRKETİ KURDU

Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Çiçek’in, ticari borçlarının ardından ismini değiştirdiği ve 2020’de “Pandora Dedektifliği” adlı bir şirket kurarak bu alanda faaliyet göstermeye başladığı ortaya çıktı.

Çiçek’in, daha önce İsrail’e casusluk suçundan tutuklanan Musa Kuş ve aynı dosyada adı geçen Avukat Tuğrulhan Dip ile de bağlantılı olduğu öğrenildi.

4 BİN DOLARA CASUSLUK TEKLİFİ

MOSSAD mensubu Rasheed, kendisini yurt dışında bir hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtarak 31 Temmuz 2025’te WhatsApp üzerinden Çiçek ile iletişime geçti. Rasheed, Çiçek’ten Başakşehir’de yaşayan bir Filistinli aktivisti dört gün boyunca takip etmesini istedi. Bu görev karşılığında 1 Ağustos 2025’te 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yaptı.

Çiçek, araştırmaları sırasında hedefin Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Daha önce aynı faaliyet nedeniyle ceza alan Musa Kuş’un durumunu bilmesine rağmen teklifi kabul etti.

KEŞİF YAPTI AMA HEDEFE ULAŞAMADI

Çiçek, verilen adrese giderek hedef şahsı bulmaya çalıştı. 1-2 Ağustos tarihlerinde “kiralık daire bakma” bahanesiyle siteye girip keşif yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos’ta irtibatı tamamen kesti.

MİT’in tespitlerinin ardından gerçekleştirilen operasyonla Çiçek gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

