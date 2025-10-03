Fabrikada gaz sızıntısı: 32 işçi zehirlendi, 6’sının tedavisi sürüyor

Olay, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık bin işçinin çalıştığı bir kauçuk fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada gaz sızıntısı: 32 işçi zehirlendi, 6’sının tedavisi sürüyor
Saat 16.00-24.00 vardiyası sırasında yeni alınan bir makinenin çalıştırılması sonucu oluşan gaz sızıntısı nedeniyle 32 işçi rahatsızlandı.

İŞÇİLER HASTANELERE KALDIRILDI

Gazdan etkilenen işçiler, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle ambulanslar ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 32 işçiden 26’sı taburcu edilirken, 6 işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

gaz sızıntısı zehirlenme
