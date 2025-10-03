Küresel Sumud Filosu'nda son durum: Türk aktivistler nerede?

Filodan yapılan açıklamada, “Tüm aktivistlerimiz şu an Aşdod Limanı'nda, sağlıkları iyi ve güvendeler. İsrail'deki bayram tatili nedeniyle süreç biraz uzayabilir ancak endişe etmemizi gerektiren bir durum yok” denildi.

MARİNETTE DIŞINDAKİ TÜM GEMİLER ALIKONULDU

Küresel Sumud Filosu, İsrail’in "Marinette" dışında kalan tüm teknelere müdahale ettiğini duyurdu. Marinette gemisiyle halen iletişim sağlandığı, gemide 6 yolcunun bulunduğu bildirildi.

Geminin motor arızası nedeniyle geride kaldığı belirtildi. Gazze gönüllüsü ve makine mühendisi Ömer Faruk Narlı, telefonla yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla kurtulduklarını ve yollarına devam ettiklerini söyledi.

Narlı, Gazze’ye 80 mil mesafede olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Şu an tehlikenin tam ortasındayız. Açık hedef olduğumuzu biliyoruz. İsrail Savunma Bakanlığından 'Son gemiyi bekliyoruz' açıklaması yapıldı. Dua ediyoruz ve ablukayı kırmaya çalışacağız. Önümüzdeki saatlerde ne olacağını bilmiyoruz."

AŞDOD’DA HUKUK EKİBİ HAZIR

Aşdod Limanı’nda görevli hukuk ekibinin sürece hazır olduğu, her avukatın 3-4 aktivistle eşleştirildiği belirtildi. Sürecin uzamasının ana nedeni olarak İsrail’deki bayram tatili gösterildi.

48 TÜRK AKTİVİSTİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, saldırı sonrası 48 Türk aktivistin yasa dışı şekilde alıkonulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Delegasyon, alıkonulan aktivistlerin isimlerini ve bulundukları gemileri de paylaştı:

Sirius: Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu

HUGA-A: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Austral-A: İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan

Florida-A: Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım

Alma: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre: Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali

Mali/Deir Yassine-A: Sümeyye Sena Polat

Grande Blu: Halil Rıfat Çanakçı

Morgana: Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman

Seulle-A: Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan

Capten Nikos-A: Umut Aslan, Abdullah Gündem

Allakatalla: Halil İbrahim Sehidoglu

Maria Cristina: Ergün Akpınar

Adaigo: Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı

Mikeno-A: Huzeyfe Küçükaytekin