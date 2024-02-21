CHP'de istifalar devam ediyor! Tüm yönetim kurulu istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde sullar durulmuyor. Gaziantep İl Teşkilatında beklenmeyen istifalar silsilesi başladı. Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun istifasının ardından 20 kişilik yönetim kurulu görevinden istifa etti.

İddialarda CHP Genel Merkezi ile yaşanan anlaşmazlıklar olduğu yönünde.



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Reisoğlu, “Değer katmak için aday olduğum CHP İl Başkanlığı görevini resmen bırakmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte, partimin neferi olarak seçim sürecinde belediye başkanlarımızın, bunun dışında tüm örgütümün emrinde olmaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.



CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve yönetimi kurulu da geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.