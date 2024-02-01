CHP'de İzmir düğümü çözülmedi

Kulislerde mevcut belediye başkanlarının bağımsız olarak seçime katılma olasılıkları konuşuluyor. Bu nedenle Çiğli ve Çeşme adaylarının gözden geçirileceği değerlendiriliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi’ni aynı hafta içinde ikinci kez toplayacak. 2 Şubat günü yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından Ankara Çankaya ve İstanbul Kadıköy belediye başkan adaylarının adaylarının açıklanması bekleniyor.



Son yapılan toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adaylığı ilan edildi. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 büyük şehirden birine hakim olmak istedi. Özel, genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Ekrem İmamoğlu’na ilk kez geri adım attırdı.



Ancak Genel Merkezin belirledi İzmir adaylarına taban tepkili. Çiğli, Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Bayraklı ve Karabağlar ilçe belediye adayları tartışma yarattı. Partililer adaylara tepki gösterdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da “Bizi 6 okumuzdan ayrılmak zorunda bırakmayın” diyerek genel merkeze mesaj verdi.



İzmir adaylarının belirlenmesinde Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra parti sözcüsü Deniz Yücel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da etili oldu. Tabandan gelen tepkiler üzerine Çiğli ve Çeşme adaylarının MYK’da tekrar değerlendirilebileceği değerlendiriliyor.





